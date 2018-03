Drie tot zes jaar cel geëist tegen Urker drugssmokkelaars

Hertellen Dalfsen is begonnen

11:16 Met de vermaning van burgemeester Han Noten om vooral 'heel erg nauwkeurig' te zijn is rond half elf een begin gemaakt met het hertellen van alle stemmen in Dalfsen. De hertelling is het gevolg van een motie op initiatief van het CDA, die gisteravond in de gemeenteraad op een meerderheid kon rekenen.