Drukte bij hondentrimmers leidt tot maandenlange wachttijd: ‘Ik knip hem nu zelf, maar dat is lastig’

Lange wachttijden en dreigende klantenstops. De forse toename van het aantal honden in Nederland - er kwamen er 80.000 bij tijdens de coronajaren 2020 en 2021 - heeft duidelijk impact op trimsalons. ,,Het is hier inmiddels meer een trimfabriek. Dat is niet fijn.’’