Duitse deelstaat wil wolven afschieten die te dicht bij mensen zijn geweest

In Noordrijn-Westfalen hebben wolven zich het afgelopen jaar veertig keer vergrepen aan schapen en pony’s. Dat leidde tot de nodige onrust. Ook in de deelstaat Wezel sloeg de wolf toe. Deze deelstaat ligt op 80 kilometer afstand van de grens met Nederland.

De wolf die in november in de Ooij bij Nijmegen toesloeg in een kudde schapen - en de dag erop door een wildcamera gefilmd werd - kan uit de deelstaat Wezel komen. Een wolf kan in een nacht zo’n afstand afleggen.



Vlak voor kerst kwam een vrouw uit het Duitse Hünxe tijdens het hardlopen ’s morgens vroeg pardoes in een roedel wolven - zes tot acht stuks - terecht. De dieren verdwenen snel in het struikgewas.