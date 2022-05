Duizenden euro’s verschil in energierekening: hier betaal je het meest (en het minst)

Oorlog Oekraïne LIVE | ‘Nog zo'n honderd burgers in staalfa­briek Marioepol’, dode bij raketaan­val­len Odessa

Door nieuwe raketaanvallen van het Russische leger op de Oekraïense havenstad Odessa is maandagavond laat zeker één dode gevallen, meldt de lokale militaire leiding. Vijf anderen raakten gewond. Er wordt nog verder gezocht naar slachtoffers onder het puin. Volg in dit liveblog het laatste nieuws over de Russische inval in Oekraïne.

6:18