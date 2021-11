Echtpaar bluft exclusieve strandclub bij elkaar: ‘Sta met mijn bek vol tanden’

Wat doet die stoere generaal van brons ineens in Wijhe? ‘Hier begon het’

Trots en fier staat hij daar in zijn generaalsuniform. Sinds deze week is Wijhe een bijzonder standbeeld rijker. Alexander graaf von Benckendorff (1781-1844) kijkt uit over het terrein waar ruim tweehonderd jaar geleden zijn regiment Basjkierse soldaten weken gelegerd was.

11:38