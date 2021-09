Ecoboer Matthijs verkoopt omstreden middel tegen corona, Inspectie doet onderzoek: ‘Dit is strafbaar’

Vorige week ontstond er ophef over de verkoop nadat de boer in het blad De Saambinder , van de het orthodoxe kerkverband Gereformeerde Gemeenten, een advertentie plaatste waarin hij het middel aanprees. Extra frappant: De Haan woont in een regio met een relatief lage vaccinatiegraad. Een deel van de inwoners ziet vanwege geloofsovertuigingen af van een coronaprik. Ivermectine is alleen op doktersrecept verkrijgbaar en niet goedgekeurd als medicijn voor het bestrijden van het coronavirus. Zowel het Europees medicijnagentschap als het Nederlandse Huisartsen Genootschap raden het gebruik van het medicijn bij behandeling van corona af.

Verkoop medicijn is strafbaar

,,Het verkopen van dergelijke receptgeneesmiddelen is strafbaar’’, zegt een woordvoerder van de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd. In maart liet de dienst al weten boetes te gaan uitschrijven voor het voorschrijven of verkopen van dergelijke medicijnen voor bestrijding van corona.



,,De zaak in Ingen valt onder ons toezicht, we zijn ermee bezig’’, zegt de woordvoerder. Inhoudelijk wil ze niet ingaan op de kwestie. Inmiddels heeft één arts in Nederland een boete van 3000 euro gekregen. Dit was voor het voorschrijven van medicijnen die niet tegen corona bedoeld zijn.