Eén arrestatie na verhitte IJsselderby, PEC-spelers in mineur terug in Zwolle

Nederlands tennissuc­ces: Richel Hogenkamp wint toernooi in Johannes­burg

12:57 Richel Hogenkamp heeft voor het eerst in ruim twee jaar een ITF-toernooi gewonnen. De 29-jarige tennisster versloeg in de Zuid-Afrikaanse stad Johannesburg in drie sets (6-3, 4-6 en 6-3) Valeria Bhunu uit Zimbabwe.