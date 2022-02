Een eekhoorn met een boodschappenwagentje? Olga (51) zet ‘m met slimme truc op de foto

Serkan uit Zwolle liet zijn zoontje in Turkije opereren: ‘Als het om je kind gaat, doe je alles. Echt alles’

Wat doe ik hier in vredesnaam, vraagt Zwollenaar Serkan* zich even in paniek af. Hij is in allerijl met zijn vrouw vanuit Nederland naar de Turkse stad Hatay gevlogen, zodat zijn zeven maanden oude baby kan worden geopereerd aan een ernstige afwijking aan zijn hoofd. Artsen in Nederland willen zich daar niet aan wagen. Op korte afstand woedt op dat moment een hevige burgeroorlog ,,Toch was het de beste beslissing die we ooit hebben genomen. Voor je kind doe je alles.’’

