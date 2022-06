Een groot mysterie (maar niet helemaal): wat gaat er gebeuren met de Ark van Noach?

Het is zowel vanaf het water als vanaf het land een joekel die je niet kunt missen: de Ark van Noach. Vastgeketend aan de kade van de Stormpolder in Krimpen aan den IJssel ligt de schuit van Bijbelse proporties te wachten op de dingen die komen gaan. Verkoop is aanstaande, zo willen de verhalen die op het desolaat aandoende bedrijventerrein de ronde doen. Eigenaar Johan Huibers doet er het zwijgen toe.

Stil is het, en stil zal het nog wel even blijven. Terwijl de zon onbarmhartig de enorme, betonnen vlakte geselt, klinkt slechts zachtjes wat gekraak en gepiep van de ark, met armdikke kabels aan de kade vastgeklonken. De tand des tijds heeft hier en daar aan de buitenkant geknaagd, wat resulteert in wat herstelwerkzaamheden. Vers hout siert de verbleekte, oudere scheepshuid, die dagelijks het gevecht met de elementen aangaat.

De ark die in de buurtschap Stormpolder (Zuid-Holland) ligt, is het jongere maar grotere ‘broertje’ van de ark waarmee theatermaker Aad Peters rondreist. Dat schip heeft een tumultueuze geschiedenis. Het werd geramd bij Noorwegen, het liep op Urk stormschade op en in kreeg Zwartsluis met brand te maken. De Ark van Peters is een drijvend en rondreizend bijbelmuseum dat op dit moment bij Zeewolde te vinden is.

Piekfijn

Een werknemer van een belendende werf komt voorbij. Hij houdt even halt. ,,Ze gaan ’m verkopen’’, weet hij zeker. ,,Gisteren nog waren er hier mensen om ’m te bekijken. Ik mocht ook even naar binnen. Fantastisch, het is echt een drijvend museum, zeven verdiepingen hoog. Alles ziet er nog piekfijn uit, alsof de tijd heeft stilgestaan. Het is het grootste houten gebouw van Europa.’’

Over wáár deze drijvende gigant - gebaseerd op het Oude Testamentische verhaal over de Ark van Noach - naartoe gaat, verschillen de meningen. Volgens de een gaat-ie naar Amerika, de ander zegt China. De voorbijganger komt nog met een andere optie op de proppen. ,,Volgens mij gaat de boot naar Zuid-Korea.’’

Koala

De toekomst van de Ark, door ondernemer en timmerman Johan Huibers gebouwd, is al lange tijd in nevelen gehuld. Met acht helpers fabriceerde hij het uit stalen pontons en 12.000 bomen opgetrokken vaartuig, dat in Dordrecht na de opening in drieënhalf jaar tijd 280.000 bezoekers trok. Sinds zijn vertrek uit Dordt naar Krimpen aan den IJssel, in 2016, is de attractie gesloten. Het rolluik is naar beneden, en een kunstzinnig nageaapte koala houdt de wacht.

Brazilië, Seattle, Seoel. Van alles passeert de revue. In 2019, met Krimpen als thuishaven, was de blik gericht op Israël. ,,Vanaf de eerste dag dat we hier aanmeerden, hadden we problemen”, klaagde Huibers destijds tegen RTV Rijnmond. De gemeente Krimpen had ná aankomst in 2016 aangegeven ‘in beginsel positief te staan’ tegenover exploitatie van de ark, maar dat wél toestemming nodig was van vaarwegbeheerder Rijkswaterstaat als bevoegd gezag. En, meldt een woordvoerster van Krimpen, sindsdien is het stil in de Stormpolder. ,,Hij heeft nooit meer een aanvraag gedaan.’’

Vloertegels

Twee containers bij de ingang verraden wél dat er flink wordt opgeruimd. Er liggen stapels oude facturen, onder andere van een zeer uitgebreide dis uit januari 2016, gedateerde folders uit de Dordtse tijd - Experience the Story of Noah, scale 1:1 - en een verkoopbordje dat de laatste exemplaren van de ‘chronologie van de Bijbel’ à 23,95 euro aanprijst. Een nooit uitgepakt exemplaar van het Familie 7-magazine. Plus stapels vloertegels, een aan stukken gescheurd schilderij en veel materiaal van hout.

In 2019 was Huibers er nog vol van overtuigd dat een aftocht naar het beloofde land rond was. ,,Ik ben twee weken geleden teruggekomen na gesprekken met investeerders en de gemeente. Eigenlijk zijn ze dronken van de Ark geworden, zo mooi vinden ze het.” Nu neemt hij na weken proberen éénmaal de telefoon op, maar verbreekt de verbinding als hij hoort dat een journalist hem wil spreken. Niet bereikbaar voor commentaar, heet dat officieel.

Een woordvoerster van de Onroerend Goed Maatschappij Stormpolder (OGMS), eigenaar van het terrein, wil in een reactie slechts kwijt dat het beter is geen artikel over de Ark van Noach te schrijven. ,,Want dat zou de verkoop kunnen schaden.’’

