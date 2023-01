Een rokende puinhoop is alles wat rest na de enorme vuurzee in bedrijfsverzamelgebouw Almelo

In het grote pand waren een kringloopwinkel, een sportschool, een bedrijf in sportprijzen, een PostNL magazijn en een depot van DPG-media gevestigd. Ook de Twentsche Courant Tubantia, onderdeel van DPG-media is door de brand getroffen. Chauffeurs van PostNL en bezorgers konden later dan gepland wel de straat op. Of er post verloren is gegaan, is niet bekend.