Eerst rat in restaurant, nu muizen in supermarkt: Jumbo in Mall of the Netherlands gesloten

Opnieuw zorgt ongedierte voor problemen in Westfield Mall of the Netherlands in Leidschendam. Supermarkt Jumbo moest vrijdag de deuren sluiten op last van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA), in verband met muizen.

Ongedierte lijkt een terugkerend probleem in het grootste overdekte winkelcentrum van Nederland. Zo werd er in juli in een slabak van een Grieksrestaurant een rat aangetroffen. ‘Dit is een bestaand en bekend probleem in Mall of the Netherlands’, laat de woordvoerder van Jumbo weten. ‘Als verkoper van levensmiddelen dienen wij als enige onderneming de deuren momenteel te sluiten.’ De winkels in de omgeving van de supermarkt mochten wel openblijven.

Muizenoverlast

,,De supermarkt is gesloten vanwege muizenoverlast”, legt een woordvoerder van de NVWA uit. ,,Inspecteurs hebben vandaag de overtredingen vastgesteld.”

Jumbo laat weten eerder al verschillende maatregelen te hebben getroffen om het ongedierte te bestrijden. ‘Echter, omdat het ongedierte vanuit de algemene delen (luchtbehandelingskanalen, etc) binnen Mall of the Netherlands komt, worden we steeds opnieuw geconfronteerd met het ongedierte vanuit het winkelcentrum.’

Quote Pas als alle maatrege­len zijn getroffen kan de zaak een aanvraag doen voor een openingsin­spec­tie Woordvoerder NVWA

Nu moet de supermarkt gesloten blijven tot de maatregelen die de NVWA heeft opgelegd zijn getroffen. Zo moeten alle schappen leeg worden gehaald, aangetaste levensmiddelen worden weggegooid, gaten en kieren moeten worden gedicht en de winkel moet grondig worden schoongemaakt. NVWA: ,,Pas als dat allemaal is gedaan kan de zaak een aanvraag doen voor een openingsinspectie. Als dat in orde is mag de winkel weer open.” De NVWA geeft verder aan het vervelend te vinden voor Jumbo ‘maar dit is wat er moet gebeuren.’

Om de winkel zo snel mogelijk weer open te krijgen zegt de supermarkt alle maatregelen te treffen om het ongedierte op de juiste manier te bestrijden. Verder geeft de winkelketen aan ervan uit te gaan dat de Mall of the Netherlands haar verantwoordelijkheid neemt ‘om dit probleem definitief te verhelpen voor alle ondernemers in het winkelcentrum.’

Westfield Mall of the Netherlands kon vrijdagavond nog niet op de kwestie reageren, maar geeft aan later met een reactie te komen.

