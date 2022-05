Eerste herdenking ooit in Giethoorn en aandacht voor de oorlog in Oekraïne: dit was 4 mei in Oost-Nederland

De eerste officiële dodenherdenking ooit in Giethoorn. Een 97-jarige Britse airgunner die als laatst overgeblevene voor de 42ste keer aanwezig was bij de herdenking in Dronten. Een speciale herdenking voor de joodse gemeenschap in Zutphen. En op verschillende plekken in de regio werd stilgestaan bij de oorlog in Oekraïne. Dit was dodenherdenking in Oost-Nederland.

Om 20.00 uur vanavond was het in de hele regio twee minuten stil. Net als de rest van het land stond Oost-Nederland vanavond stil bij Tweede Wereldoorlog. De slachtoffers van de oorlog en alle mensen die sindsdien zijn omgekomen in oorlogssituaties bij vredesoperaties werden herdacht.

Het is de eerste gangbare dodenherdenking sinds de coronacrisis. Tijdens dit moment van gedenking was er op verschillende plekken in de regio speciale aandacht voor de oorlog in Oekraïne. In Kampen en IJsselmuiden werd in het teken van de oorlog een gedicht voorgedragen. Het gedicht ‘Vredesteken’ van Chris Lindhout werd door een leerling van het Almere College in het Nederlands voorgelezen en door een jongere in het Oekraïens.

Volledig scherm Bij het Indïemonument in het stadspark van Kampen wordt voorafgaand aan de dodenherdenking een krans gelegd. Noach van Zanden en Julia van Den Bosch, leerlingen van het Almere College dragen een gedicht voor. © Foto Freddy Schinkel

Speciale herdenking

In Zutphen was naast de algemene dodenherdenking ook een speciale herdenking voor de grote Joodse gemeenschap. Daar werden om vijf uur ‘s middags de ruim 400 Zutphense joden herdacht die omkwamen tijdens de Tweede Wereldoorlog.

De plechtigheid op de Joodse Begraafplaats aan het Meijer Groenpad was drukbezocht: een kleine 100 mensen waren er aanwezig. Rob Lezer - voorzitter van NIG Stedendriehoek, de orthodox Joodse gemeente in deze regio - memoreerde in zijn korte speech ook de oorlog in Oekraïne: ,,Helaas herhaalt de ellende zich. De mensheid heeft niets geleerd.’’

De laatste airgunner

De herdenking in Dronten werd bijgewoond door de 97-jarige Ron Powers. Voor de 42ste keer is hij van Birmingham naar Dronten getrokken om de dodenherdenking bij te wonen.

Volledig scherm Na twee jaar is er weer publiek bij de dodenherdenking op het Meerpaalplein in Dronten. Er is nog een Britse airgunner bij: Ron Powers. © Foto Freddy Schinkel

Als allerlaatste van de ooit tientallen airgunners uit de Tweede Wereldoorlog die jaarlijks naar de polder kwamen. ,,Thuis is hij gewoon een oude man, hier een held.’’ De Britse airgunner was samen met zijn zoon bij de herdenking op het Meerpaalplein aanwezig.

Eerste dodenherdenking ooit

Voor Giethoorn was het de eerste officiële dodenherdenking in de geschiedenis. Waar het op veel plaatsen weer de eerste publieke herdenking ‘sinds corona’ was, had in Giethoorn het virus juist überhaupt een eerste dodenherdenking twee jaar lang tegengehouden.

Volledig scherm Het nieuwe oorlogsmonument in Giethoorn van de hand van kunstenares Hariëtte Verleun. © Wilbert Bijzitter

Vanavond leidde een indrukwekkende stille tocht bovendien naar een speciaal nieuw gemaakt monument van de Gieterse kunstenares Hariëtte Verleun. Zij was ook één van de sprekers, naast leerlingen van de nieuwe basisschool De Punter, voorzitter van de nieuwe eigen 4- en 5-mei stichting Gerrit Kiekebos en Femmie Woltman.

Veel mensen op de been

De begraafplaats aan de Eperweg in Nunspeet was woensdagavond afgeladen. Twee jaar niet gezamenlijk kunnen herdenken bracht honderden Nunspeters op de been. Ook de Oekraïne oorlog speelde een grote rol: ,,Ik denk dat mensen nu nog meer beseffen hoe waardevol kwetsbaar onze vrede is’’, zegt bezoeker Wilke Het Lam (61).

Volledig scherm Nunspeet liep en masse uit voor de herdenking in park 40-45. © BRAMVANDEBIEZEN

Ook in Apeldoorn was het erg druk. In het Oranjepark in Apeldoorn legde burgemeester Ton Heerts een krans gelegd namens alle inwoners van Apeldoorn. Bezoekers stonden in een grote ring rondom het monument, in soms wel drie rijen achter elkaar.

Bombardementen

De bombardementen op Deventer, de Deventenaren die daarbij overleden en de verhalen van overlevenden en nabestaanden stonden centraal bij de Deventer herdenking van dit jaar. Op de videoschermen kwam een aantal aangrijpende verhalen, verteld door betrokkenen zelf, voorbij.

Volledig scherm De dodenherdenking op het Grote Kerkhof in Deventer. © FOTO HISSINK

Maar ook actuele beelden van de verschrikkingen momenteel in Oekraïne. Het zorgde her en der voor een traantje bij de aanwezigen op het plein. Oekraïne bewijst dat vrijheid niet vanzelfsprekend en een groot goed is, dat we moeten koesteren, betoogde onder meer Deventer burgemeester Ron König tijdens de herdenking in zijn stad.

In Deventer verzorgde de 16-jarige Mila Theijs een voordracht. Ook zij is zich ervan bewust dat vrijheid geen gegeven is. ,,Het voelt ook voor mij heel vreemd dat er momenteel weer oorlog is en zo dichtbij. Je hoort dat het allemaal misschien nog erger kan worden en termen als Derde Wereldoorlog. Maar ik probeer positief te blijven.”

Volledig scherm Een grote mensenmassa was aanwezig bij de dodenherdenking in Apeldoorn. © Maarten Sprangh

Oorlog in Oekraïne

Apeldoorns burgemeester Heerts ging in zijn toespraak in op de oorlog in Oekraïne, maar besteedde ook aandacht aan de tragedie rond het Apeldoornsche Bosch, de Joodse psychiatrische instelling die tijdens de oorlog ontruimd werd.

Voorafgaand aan de ceremonie was er een programma in de Grote Kerk, met muziek van scholieren en persoonlijke verhalen over mensen die zijn omgekomen tijdens de Tweede Wereldoorlog.

Volledig scherm Dodenherdenking en Stille Omgang in Zwolle, voor het eerst sinds 2019 weer met publiek © Frans Paalman

Zwolse burgemeester Peter Snijders stond eveneens stil bij de oorlog in Oekraïne. Hij las een gedicht van Ilja Leonard Pfeiffer voor en legde tijdens de dodenherdenking zo de link met de oorlog: ‘Op een stedentripje van ons bed’.

Ook ceremoniemeester Arjan Duijn vroeg er bij de herdenking in Zwolle aandacht voor: ,,De Russische invasie in Oekraïne heeft ons op harde wijze duidelijk gemaakt dat oorlog in Europa niet langer tot het verleden behoort’’, sprak hij. ,,Onze gedachten gaan uit naar alle mensen die op dit moment slachtoffer zijn van dit gewelddadige conflict.’’

