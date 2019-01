Eerste ziekenhuisbaby van 2019 geboren in Zwolle

Hij werd namelijk om 0.38 uur geboren. Laat dat nou net het kengetal van zijn geboorteplaats zijn. Laurens en zijn moeder Louise maken het goed. Ze zijn inmiddels samen met papa Lammert al weer thuis in Elburg. Die kan rustig bijkomen van de bevalling. Het geboorteverlof is met ingang van 1 januari geen twee maar vijf dagen.

Op de kraamafdelingen in de andere regionale ziekenhuizen ging het er een stuk rustiger aan toe. In Apeldoorn, Deventer, Zutphen en Hardenberg was er dinsdag om 9.30 uur nog geen babynieuws te melden. In het St. Jansdal in Harderwijk wilden ze alleen kwijt dat er in ieder geval voor 0.38 uur geen nieuwe medeburger werd geboren.