Eigenaar hotel in Kampen overvallen door opvang asielzoekers • Mark Rutte in gesprek met studenten in Apeldoorn

Stentor Nieuws UpdateDagelijks praten we je bij over het nieuws uit onze regio en daarbuiten. Met vandaag: Eigenaar hotel in Kampen overvallen door opvang asielzoekers en Mark Rutte in gesprek met studenten in Apeldoorn.