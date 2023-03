Eigenaar in tranen na ‘aanslag’ • Helene Fischer geeft magische show

de stentor nieuws updateDagelijks praten we je bij over het nieuws uit onze regio en daarbuiten. Met vandaag: Vernielingen en brand op voormalige azc locatie in Oldebroek en de Duitse superster Helene Fischer geeft dit jaar een concert in stadion Gelredome in Arnhem.