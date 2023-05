Eindexamens: hoeveel van deze 7 vragen kun jij goed beantwoorden?

Met Video Na aanslag midden in de nacht weet de buurt het meteen: ‘Ik dacht direct aan die hoekwoning’

Meerdere invallen, een waakhond in de tuin en nu zelfs een aanslag op één en dezelfde woning. In de nacht van woensdag op donderdag schrikken meerdere mensen om 03.30 uur op, als een enorme knal klinkt. Buurbewoners van de Vuursteenberg in Amersfoort weten dan genoeg: ‘Wéér daar...”