Ellis is woest als haar kat Rody vanaf metershoge brug in gracht wordt geduwd: ‘Hoe kun je zoiets doen?!’

met video,,Wie doét nu zoiets?!” Heel Oudewater is geschokt na het zien van beelden waarbij de kat van Ellis de Korte, Rody, in de gracht wordt geduwd.

De Oudewaterse Ellis de Korte was zondagavond rustig een serie aan het kijken in haar woning aan de Amsterdamse Veer, totdat ze ineens een kat hoorde janken. Haar kat Rody, om precies te zijn. ,,Dat geluid herken ik natuurlijk uit duizenden”, laat de Korte weten.

De Korte sprintte naar buiten en zag tot haar grote schrik dat Rody in het water lag. ,,Gelukkig kon hij nog zelfstandig naar de kant zwemmen. Toen heb ik ’m eruit getild. Ik was doodsbang dat hij zou verdrinken. Zelfstandig had Rody ook nooit op de kant kunnen klimmen. Die is veel te hoog.”

Nadat de Korte en de 11-jarige Rody van de schrik waren bekomen, besloot De Korte de videobeelden terug te kijken die op haar Ring-deurbel worden gemaakt. ,,Ik kon me niet voorstellen dat Rody zelf het water in was gelopen. Ik heb hem nu vier jaar en hij loopt altijd buiten. Hij is te slim om zomaar de gracht in te lopen.”

Woest

Toen de Korte de beelden bekeek, wist ze niet wat ze zag. Een jongeman lokte de kat naar zich toe en duwde Rody vervolgens van een drie meter hoge brug de gracht in. ,,Ik was echt woest. Hoe kun je zoiets doen?”

Volledig scherm Kat Rody toen hij net uit water werd gehaald door zijn baasje Ellis. © Ellis de Korte

Op dit moment is De Korte hard op zoek naar de jongen die haar kat verschrikkelijk heeft toegetakeld. ,,Op de beelden is te zien dat de jongens met z’n tweeën waren. Nadat een van hen Rody had toegetakeld reden ze snel weg op een brommer.”

Baldadige jongens

Wie de jongens kunnen zijn, weet de Korte niet. ,,Het zijn sowieso geen jongens uit de buurt. Ik heb nog nooit iemand gehoord die zei dat hij of zij last had van mijn kat. Dus dat kan het niet zijn. Het waren denk ik gewoon baldadige jongens.”

,,Een aantal tips heb ik al wel gekregen, maar wie het precies zijn geweest, weet ik dus nog niet”, vertelt de Korte, die de beelden in verschillende Facebookgroepen deelde. Het bericht werd vervolgens honderden keren gedeeld en er kwamen nog veel meer reacties op. ,,Daar ben ik wel blij mee. Ik ben ervan overtuigd dat dit soort vreselijke dingen vaker gebeuren. Alleen had ik het geluk dat ik er beelden van heb. Hopelijk krijgen we de dader op deze manier te pakken.”

Volledig scherm Kat Rody. © Ellis de Korte