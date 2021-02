Emotionele klap in coronajaar, deze mensen verloren een dierbare: ‘Ik mis haar verschrikkelijk’

Coronavirus LIVE | Belgische experts: vaccineren is veilig voor zwangeren, cyberpes­ten verdubbeld door corona

13:15 Vaccinatie tegen COVID-19 biedt veel voordelen voor zwangere vrouwen en hun baby’s en houdt geen bekende risico’s in. Dat was de boodschap van twee gynaecologen tijdens het wekelijkse informatiemoment van de Belgische taskforce vaccinatie. En er wordt door thuisonderwijs meer gepest via internet. Ook vandaag houden we je op de hoogte van alle ontwikkelingen in ons liveblog. Oudere berichten vind je hier.