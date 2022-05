met foto's 1 miljoen kijkers zien verbijster­de Fred van Leer goede vriend niet herkennen: ‘Ik word gek’

Bijna 1 miljoen kijkers zagen gisteravond hoe Fred van Leer geen seconde doorhad dat er een dierbare vriend voor hem stond in Make up your mind. De stylist sprong verbijsterd van zijn stoel bij de onthulling van de BN’er achter de dragqueen, die zo goed was opgemaakt dat Fred hem toen nóg niet herkende. ,,Ik word gek.’’

