Enorme rookwolken bij brand in aanmaakblokjesfabriek Oisterwijk

Australi­sche krant biedt toch excuses aan over 'ou­ting'-artikel Rebel Wilson

De Australische krant The Sydney Morning Herald heeft toch excuses gemaakt voor het ‘outen’ van actrice Rebel Wilson. Columnist Andrew Hornery heeft erkend dat hij ‘het verkeerd heeft aangepakt’ door te melden dat Wilson, die in het verleden alleen publiekelijk relaties met mannen had, nu een relatie met een vrouw heeft.

9:11