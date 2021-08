Er ligt een oudere vrouw langs dit bospad in Gelderland: alle alarmbellen gaan af

‘Praat met inwoners om verrassing als bij zendmast in Zwol­le-Zuid te voorkomen’

6:00 Zomaar een zendmast in de straat, zoals onlangs in Zwolle-Zuid? Zou niet moeten kunnen, vindt D66 in Zwolle. De partij pleit ervoor om bij dit soort bouwprojecten al vroeg met de buurt in gesprek te gaan, om verrassingen te voorkomen. Dat staat immers in de eigen toekomstvisie van het gemeentebestuur.