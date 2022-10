Eva (6) is dolblij: ze heeft haar bijzondere fiets met armprothese is terug!

basketbal De ‘roze’ wedstrijd tegen Leiden is voor van borstkan­ker genezen Ham­mers-fy­sio anders dan anders

In een wel heel opvallend tenue wint Landstede Hammers van topploeg Leiden (84-83). De wedstrijd staat in het teken van de strijd tegen borstkanker, een ziekte waar teamfysio Ellen Meliesie over mee kan praten.

