Even eruit met Kerst? Zeven tips

Zin in een uitje met Kerst? Er is genoeg te doen in deze regio. Voor jong en oud, zowel gratis als betaald. Wij zetten zeven tips voor u op een rij.

Kerstkindje wiegen

Dat kan vanmiddag in het Dominicanenklooster in Zwolle. Voor kinderen tot en met 6 jaar en hun (groot)ouders of andere begeleiders. In het klooster is een sfeervolle kerstroute uitgezet. Met zang, dans, verhalen en knutselen wordt hier het kerstverhaal verbeeld. Van 15:00 tot 16:00 uur. Van deelnemers wordt een vrije bijdrage gevraagd.

Interactieve kerststal

In de Broederenkerk in Deventer is vandaag en morgen interactieve kerststal te bewonderen. Bezoekers lopen letterlijk door het kerstverhaal over een grote oppervlakte in de kerk. Op beide dagen van 13:30 tot 16:00 uur. De entree is gratis.

Wintercircus

Een kerstklassieker, Wintercircus Apeldoorn. Een speciale editie want het is dit jaar de 25ste keer. Met 15 acts waaronder clowns, een vliegende trapeze, een carrousel van 18 paarden, acrobaten en een wandelende piramide van 7 personen. Een orkest zorgt voor de muzikale begeleiding. De show duurt ongeveer 2,5 uur en begint vandaag om 13.00 uur en morgen om 13.00 en 16.15 uur. Voor prijzen en andere informatie: www.wintercircusapeldoorn.com.

Schaatsen

Of zin om zelf in beweging te komen? De 3 kilometer lange kunstijsbaan van Flevonice in Biddinghuizen is open tijdens de kerstdagen. Zowel vandaag als morgen van 9.00 tot 21.00 uur. Kijken voor prijzen en de ijsconditie op www.flevonice.nl.

IJsbeelden

Sneeuwsculpturen van wel 6 meter hoog zijn te bewonderen in de IJsselhallen in Zwolle, gastheer van het Nederlands IJsbeelden Festival. ‘Wereldberoemde verhalen’ is dit jaar het thema en daarbij worden bijvoorbeeld Romeo en Julia, de Drie Musketeers, Robin Hood en Alice in Wonderland ‘ijskoud tot leven gewekt’. De ijsbeelden zijn te bezichtigen van 10.00 tot 17.00 uur. Meer informatie op www.ijsbeelden.nl.

Winter Wonderland

In een ander deel van de IJsselhallen, het horecaplein, is speciaal voor de jeugd het ‘Winterspeelland’ ingericht. Met springkussens, kermisattracties, dino’s en een bioscoop is er genoeg te beleven. Ook zijn er hapjes en drankjes verkrijgbaar. Dit evenement is gekoppeld aan het Nederlands IJsbeelden Festival en heeft dezelfde openingstijden. Toegang gratis.

Shoppen