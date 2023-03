Ex van dode Apeldoornse vrouw opgepakt • DNA wijst uit: het was een wolf in Klarenbeek

McDonald’s had eerst andere plek op het oog in Deventer centrum

McDonald’s blijkt al langer te azen op een plek in het Deventer centrum en is uiteindelijk uitgekomen in de Keizerstraat. Tegenstanders dienen woensdag hun protestpetitie in bij de politiek. In het gebied hebben ondernemers, zoals de cafetaria tegenover, juist trek in de Mac. ,,Ik ben er blij mee.”