Extra beveiligde ‘Meisje met de parel’ hangt weer waar ze hoort: ‘Niet te dichtbij’

Favoriete restaurant van premier Mark Rutte is failliet (en dat is dubbel verdrietig)

Een fenomeen in Den Haag en een van de favoriete restaurants van premier Mark Rutte, Indonesisch restaurant Soeboer, is deze week failliet verklaard door de rechter. Het is dubbel verdrietig voor het bedrijf omdat enkele weken een van de eigenaren, Ragner Flink, plots overleed.

20:42