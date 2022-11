Extreem zware mensen niet overal welkom: problemen in zorg door steeds dikkere Nederlander

De helft van de Nederlanders is te dik. De zorg past zich aan met stevigere bedden en personeel gaat op cursus om zich niet te vertillen. Toch doen zich steeds vaker schrijnende situaties voor met extreem zware mensen die niet goed geholpen kunnen worden of zelfs niet welkom zijn.

Op een zomeravond gaat Marcel Olde Rikkert, hoogleraar geriatrie, naar de spoedeisende hulp van het Nijmeegse ziekenhuis Radboudumc. Er is een 70-jarige man binnengekomen van wel 200 kilo, schatten ze daar. Met moeite hebben ze hem uit zijn huis en in een ambulance gekregen.



Olde Rikkert constateert forse uitdroging. ,,Maar wij hadden gezien zijn gewicht niet de geschikte materialen en te weinig personeel om hem op te nemen. Alleen de man omdraaien, zou de inzet van vier-vijf mensen vragen.”

De geriater geeft een vochtinfuus en belt naar een verpleeghuis in Rotterdam, gespecialiseerd in obesitas, extreem overgewicht. Maar daar doen ze geen spoedopname. ,,We besloten de man te wegen, wat bij deze mensen niet zomaar is gedaan.” Hij bleek geen 200, maar 140 kilo te wegen en dat konden ze in Nijmegen wél aan.



Een uitzonderlijke gebeurtenis die gelukkig goed afliep? Ja, zegt Olde Rikkert, want niet veel Nederlanders wegen zóveel. ,,Maar die groep groeit wel en we zien steeds vaker mensen met overgewicht waarbij het zoeken is naar de juiste zorg.” Bij het Arnhemse ziekenhuis Rijnstate en het Radboudumc in Nijmegen merken ze dat het soms lastiger is om mensen met veel overgewicht goed te helpen.



Olde Rikkert spreekt van een ‘urgent probleem dat meer aandacht en opleiding behoeft’. ,,Zorgprofessionals moeten nagaan: wat doen we als we hier iemand met ernstig overgewicht binnenkrijgen? Hoe kunnen we dan aan speciale hulpmiddelen komen? Hebben we een bedweegschaal in huis? Over dat alles moeten we nadenken en protocollen maken. Nu wordt de zorg er te vaak door overvallen.”

XL-rolstoel

Nederlanders worden gestaag dikker. De helft van de bevolking heeft overgewicht en van hen heeft 14 procent obesitas. Dick van de Beek van Dietz-Power, een Helmondse fabrikant van XL-hulpmiddelen, weet nog goed dat hij zijn eerste XL-rolstoel naar een vrouw bracht die uit schaamte niet meer haar huis uitkwam.



,,Ze kreeg van de gemeente een garage-achtig schuurtje naast haar huis, omdat die rolstoel zo breed was, dat die niet door de deur kon.” Dat was in 1999. Sindsdien ziet hij zijn afzetmarkt alleen maar groeien.



Als er niks verandert, zal in 2040, volgens onze overheid, 62 procent van de Nederlanders te dik zijn. De aantallen zijn sinds de jaren 90 alleen maar toegenomen. Een enorm probleem dat veel te weinig aandacht krijgt, vindt internist en hoogleraar obesitas, Liesbeth van Rossum.

Quote Allemaal slanke mensen en een enkel buikje. Nu is het precies andersom Liesbeth van Rossum

Obesitas is een ernstige ziekte, zegt ze. ,,Bij een teveel aan vetmassa ontstaat er een chronische ontsteking in het lichaam die tot wel tweehonderd aandoeningen kan leiden, zoals diabetes, hart- en vaatziekten, kanker, gewrichtsklachten, depressie en een ernstig verloop van infecties. Geen toeval dat 80 procent van de mensen die met corona op de intensive care lagen overgewicht had.”



Als ze naar strandfoto’s uit de jaren 70 kijkt valt haar het verschil meteen op. ,,Allemaal slanke mensen en een enkel buikje. Nu is het precies andersom.”



De zorg beweegt al tientallen jaren met onze groei mee. Er zijn stevigere of grotere bedden, operatietafels, rolstoelen en tilliften aangeschaft. De verschillen met vroeger zijn spectaculair.

Obesitasprofessor Liesbeth van Rossum.

Personeel krijgt schouderpijn

Rianne Huijbregts van trainingsbureau Zwaartepunt uit Eersel is ‘hartstikke druk’. Het bureau leert zorgpersoneel hoe ze het beste mensen met obesitas kunnen helpen: met zo min mogelijk belasting voor henzelf en veilig voor de cliënt.



Dat ze nu zoveel aanvragen voor een training krijgt, komt vooral door de personeelskrapte in de zorg, denkt Huijbregts. Zorgorganisaties willen voorkomen dat er personeel thuis komt te zitten met rug-, nek-, of schouderpijn.



Dat gebeurt, zegt ergotherapeut Frederique Baartmans die onderzoek heeft gedaan naar de impact van overgewicht op een verpleeghuis in Rotterdam. Toentertijd zaten er ook een paar personeelsleden thuis door fysieke overbelasting en teamleiders vreesden meer uitval.



,,Zorgpersoneel vraagt steeds vaker advies aan ergocoaches hoe ze een zware patiënt het beste kunnen wassen, aankleden of uit bed halen, zonder er zelf last van te krijgen’’, zegt Baartmans.

‘Niemand weegt zoveel voor z'n lol’

Voor de relatie met de patiënt is het niet goed als ze blessures oplopen. ,,Bejegening is een punt”, zegt Rianne Huijbregts. ,,Het gebeurt dat patiënten horen hoe personeel zich op de gang negatief uitspreekt, zo van: ‘dat ze het ook zover hebben laten komen en ik mijn rug verknallen’.



Maar niemand weegt zoveel voor z’n lol. Daar zit van alles achter.” Baartmans: ,,Het is heus niet zo dat ze de hele dag roze koeken eten. En al deden ze dat wel, het zijn mensen die hulp nodig hebben.”

Veel te simpel

Het verwijt ‘Eigen schuld, dikke bult’ is volgens hoogleraar obesitas, Liesbeth van Rossum, veel te simpel en onredelijk. Vaak is sprake van een ongezonde leefstijl, maar er kan meer spelen.



,,Zoals het gebruik van hormonen, genetische aanleg, medicijnen moeten slikken die dik maken, stress door schulden, een depressie. Ze vindt het jammer dat dit hele verhaal vaak onderbelicht blijft. ,,Als iemand met hoge bloeddruk of maagzuur bij de huisarts komt, is het gebruikelijker en sneller om daar pillen voor te geven dan het overgewicht te behandelen.”

‘De samenleving verandert, de zorg moet mee’ Achterhoeker Emile: ,,Ik heb diabetes en als ik over de toekomst nadenk, spookt het wel eens door mijn hoofd. Ik ben afgevallen, maar zeg niet hoeveel. Anderen zien nog steeds een te zware man. Ik kom alleen in het ziekenhuis om bloed te prikken en of ze dat nou bij mij doen of bij een slank persoon, maakt geen verschil. Dat steeds meer mensen overgewicht hebben, komt niet uit de lucht vallen. De zorg moet daar op inspelen. In het bedrijfsleven moet je bij problemen ook een plan B hebben. Twee weken op bed liggen omdat een verpleeghuis je niet uit bed krijgt, lijkt me echt verschrikkelijk.” Achterhoeker Huub: ,,Ik heb in 2015 een maagverkleining gehad, ben toen 60 kilo kwijtgeraakt. Ik ben wel eens in Doetinchem in het ziekenhuis geweest, maar heb er geen problemen meegemaakt door mijn gewicht. Misschien omdat mijn enkels en knieën nog goed zijn en ik altijd best mobiel ben gebleven. Quote Dat overge­wicht zoveel ziektes te weeg kan brengen en de maatschap­pij veel kost, vind ik redelijk gênant Pauline uit Oosterbeek De samenleving verandert en daar zal de zorg zich op in moeten stellen. Een patiënt is een patiënt, of hij nou blind is, rookt of te zwaar is. Het is onderdeel van hun vak. Ik ben stratenmaker, ook geen licht werk, maar ik kan niet zeggen: dit doe ik wel en dat doe ik niet.” Pauline uit Oosterbeek: ,,Ik vind het wel ongemakkelijk en bezwaarlijk als ik anderen met mijn gewicht overlast bezorg. Uit respect voor de rug van verpleegkundigen, zou ik moeten afvallen, maar dat doe ik niet, dus ik ben nogal egoïstisch. Ik neem wel mijn verantwoordelijkheid om niet nog dikker te worden door veel te sporten.



Ik heb geen klachten door mijn gewicht en kan nog overal bij. Dat overgewicht zoveel ziektes te weeg kan brengen en de maatschappij veel kost, vind ik redelijk gênant. Eigenlijk opmerkelijk dat de anti-roken-lobby wel een collectieve verantwoordelijkheid te weeg heeft gebracht, maar dat we die bij ons dik zijn niet voelen. De dikke persoon die op bed blijft liggen en de verpleegkundige die kwaad is: ik vind het allebei erg.” De drie wilden vanwege hun privacy niet met hun (volledige) naam in de media.

Uitgelokt door de voedselindustrie

Als het gaat om de epidemie aan overgewicht, is onze voedselomgeving een grote boosdoener, zegt Van Rossum. ,,80 procent van het voedselaanbod in de supermarkt is niet gezond en 80 procent van de voedselreclames gaat over ongezond eten.”



Wij zijn niet veranderd, stelt econoom Paul Smeets. Onze zelfbeheersing is nog net zo gering als vroeger. ,,Het verschil is: we worden door de voedingsindustrie veel meer uitgelokt om ongezond te eten.”



De overheid moet volgens Smeets en Van Rossum hard ingrijpen met wettelijke maatregelen. ,,Met een suikertaks van 20 cent op een fles cola winnen we de oorlog niet’’, stelt Smeets. Net zoals op een pakje sigaretten van 6,20 euro zo’n 5 euro accijns wordt betaald, zou ongezond voedsel flink belast moeten worden, meent hij. Van de inkomsten zou de overheid bijvoorbeeld op scholen gratis gezonde maaltijden kunnen verstrekken.

Hulpmiddelen op de afdeling bariatrie in ziekenhuis Rijnstate in Arnhem.

‘Vreselijk voor die persoon’

Overgewicht kost de samenleving nu 25 miljard per jaar door bijvoorbeeld ziekte en verzuim, heeft hij becijferd. Te vergelijking: ,,Onze overheid heeft voor het klimaat 35 miljard uitgetrokken en dat is voor de komende járen.”



Rianne Huijbregts van Zwaartepunt komt in het hele land en hoort schrijnende verhalen, zegt ze. ,,Het ziekenhuis geeft aan een verpleeghuis door dat er een cliënt met fors overgewicht komt die mobiel is. Vervolgens blijkt hij immobiel.



Als ze dan in het verpleeghuis nog moeten uitzoeken welke hulpmiddelen nodig zijn en waar ze die kunnen vinden, ben je zo twee weken verder. Al die tijd ligt zo’n cliënt in bed omdat ze hem er niet uit kunnen krijgen. Vreselijk voor die persoon én voor het personeel dat onder deze omstandigheden wel zorg moet verlenen.”

Quote We moeten samen nadenken over een plan, anders loopt het vast Floris Westerink, Stichting Over Gewicht

Deur dichthouden

Ze zegt dat er verschillende verpleeghuizen zijn in Nederland die de deur dichthouden voor cliënten met fors overgewicht. Zware patiënten maken de zorg ingewikkelder en het is al aanpoten. ,,Er moet beleid en extra geld voor komen’’, vindt ze.



,,De zorgverzekeraar geeft een vergoeding voor de zorg die iemand nodig heeft. Dat wordt niet méér als iemand obesitas heeft”, zegt ergotherapeut Frederique Baartman. Dus moet de zorginstelling de huur van een steviger bed, rolstoel of douchestoel uit eigen zak betalen.

Een extra grote rolstoel bariatrie-afdeling in ziekenhuis Rijnstate.

‘Daardoor duurt het weleens langer’

Bij Rijnstate merken ze dat dit de animo kleiner maakt om een patiënt met obesitas over te nemen. ,,Daardoor duurt het wel eens langer voordat het lukt een patiënt door te plaatsen. Het speelt vooral bij mensen boven de 140 kilo en soms vanaf 125 kilo”, zegt woordvoerder Maurice Velthuis.



Olde Rikkert van het Radboudumc: ,,Doorplaatsen wordt vooral lastiger als de patiënt met obesitas veel zorg nodig heeft en als er op dat moment door ziekteverzuim weinig personeel is. Dan kan het er niet bij.”

De aantallen die ergens worden geweigerd, zullen alleen maar toenemen, verwacht arts Floris Westerink van de stichting Over Gewicht, een belangenorganisatie voor iedereen die met overgewicht of obesitas te maken heeft.



,,Nu loopt het misschien nog vooral vast bij extreem zware mensen, maar het is een glijdende schaal en het is heus niet zo dat er ergens een grens ligt en het bij een BMI van 35 nog goed gaat, maar bij 36 niet meer. Soms is het, vanwege de vetverdeling, makkelijker bij een BMI van 40 een infuus aan te leggen en lukt dat bij 30 niet.”

‘Wie er aan zet is? Iedereen’

In zijn algemeenheid geldt: hoe zwaarder de patiënt, des te lastiger de zorg. Westerink: ,,Een infuus aanleggen is moeilijker, prikken ook, de fysio krijgt het lastiger, ze passen niet in de CT-scan of MRI. Dat maakt het werk extra moeilijk in een tijd van personeelstekort in de zorg.”



Wie er aan zet is? ,,Iedereen’’, zegt Westerink. ,,Het is een maatschappelijk probleem dat we samen moeten oplossen, met de politiek, voedingsindustrie, werkgevers, artsen; de hele linie, en niet allemaal wijzen naar de ander. We moeten samen nadenken over een plan, anders loopt het vast.”

Het ziekenhuisbed: van S naar XL Ziekenhuis Rijnstate in Arnhem heeft dit jaar 734 nieuwe bedden gekocht waarin mensen kunnen liggen tot 185 kilo. De oude, na dertig jaar geschreven, konden 120 kilo aan. XL-hulpmiddelen die worden gebruikt op de afdeling voor maagverkleiningsoperaties worden ook steeds vaker aan andere afdelingen uitgeleend. Het Deventer Ziekenhuis ziet een langzame stijging met het aantal patiënten met ernstig overgewicht. Het ziekenhuis heeft speciale hulpmiddelen voorhanden, zoals: sterkere bedden, grotere rolstoelen, toiletpotten, tilliften, looprekken en XL-kamers. Indien nodig wordt materiaal gehuurd, dan is het dezelfde dag nog in huis. Per gewichtscategorie zijn er instructies, zodat de juiste hulpmiddelen en technieken gebruikt worden. Ook ziekenhuis St Jansdal in Harderwijk en Lelystad heeft vaker te maken met patiënten met overgewicht, maar kan volstaan met het incidenteel huren van aangepaste hulpmiddelen. Medewerkers krijgen trainingen in tiltechnieken om zware belasting te voorkomen. In Zwolle ziet ziekenhuis Isala geen grote problemen met het behandelen en verzorgen van mensen met overgewicht. De enkele keer dat het ziekenhuis tegen de grenzen aanloopt zijn via leveranciers snel geschikte bedden en andere materialen beschikbaar. Streekziekenhuis Koningin Beatrix in Winterswijk ziet het gebruik van twee speciale kamers voor mensen met extreem overgewicht licht toenemen. Het Slingeland Ziekenhuis in Doetinchem werkt op dit moment aan een visiedocument Overgewicht. Orthopedisch chirurg Hilbrand van de Belt van Saxenburgh Medisch Centrum in Hardenberg plant bij het plaatsen van een kunstknie of -heup bij mensen met zwaar overgewicht zeker een kwartier extra operatietijd in. Simpelweg omdat hij er vanwege de vetmassa langer over doet om bij het te opereren gewricht te komen. Ook betekent het dat er iemand extra in de OK aanwezig moet zijn voor het tillen van de patiënt. Van de Belt is een van de drijvende krachten achter het project ‘Gezond gewicht 8000‘ in de regio Vechtdal om patiënten met ernstig overgewicht te begeleiden bij leefstijlverandering. De 8000 verwijst naar de 8000 mensen die in 2020 in het Hardenbergse ziekenhuis behandeld werden voor klachten als gevolg van overgewicht. In het nieuwe hoofdgebouw van het Radboudumc in Nijmegen is de breedte van deuren aangepast en zijn enkele XL-kamers in gebruik genomen waar de toiletpot en wasbak zwaarder zijn uitgevoerd. De nieuwe bedden kunnen 200 kilo aan, dit was 110 kilo.

Ook een apparaat als de MRI is met ons meegegroeid. Die had eind jaren 90 een tunnel van 60 centimeter doorsnee. Dat ging naar 70 centimeter en de nieuwste systemen hebben een ‘bore’ van 80 centimeter. Dat is ook gedaan voor mensen met claustrofobie, zegt Angelo van Waggendorff van Ryn, productmanager bij Siemens Healthineers. ,,Maar het houdt ook rekening met de maatschappelijke trend van gewichtstoename. Er is een groep zwaarlijvigen die niet of nauwelijks in een tunnel van 70 centimeter past.” De tafel waarop mensen de MRI ingaan, kan nu 320 kilo dragen (was 200 kilo), zegt hij. Om personeel fysiek te ontlasten, hebben veel ziekenhuizen een plafondlift geplaatst om patiënten erop te leggen. Er zijn ook klinieken met MRI-apparaten die aan de zijkant open zijn, ook wegens obesitas en claustrofobie. In de jaren 80 was extreem overgewicht nog zo’n zeldzaamheid dat zeer zwaarlijvigen voor MRI-onderzoek uitweken naar de dierenfaculteit in Utrecht, waar een groter apparaat was. Volledig scherm Een man blijkt te dik voor de MRI-scanner. © Getty Images/iStockphoto