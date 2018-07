Familie zag dood Twents slachtoffer van aanslag in Münster aankomen: 'Het was gewoon op'

Ben Eerdman uit Albergen is zondagmorgen in bijzijn van zijn familie overleden aan complicaties bij inwendig letsel. „We zagen het aankomen. Dus we konden er in ieder geval bij zijn”, zegt zijn broer, Gijs Eerdman. De 56-jarige Albergse garagehouder raakte in april levensgevaarlijk gewond bij de aanslag in Münster.