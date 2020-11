Farmers Defence Force kondigt weer nieuwe boerenactie aan

Farmers Defence Force heeft een nieuwe actie aangekondigd. De actiegroep wil boeren wil klaarmaken voor een ‘hete herfst’. De actie van 17 november is gericht op de nieuwe Omgevingswet. Hoe de actie er precies uit komt te zien, is nog niet bekend.

Dit nieuws is naar buiten gekomen via social media. In het bericht spreekt de organisatie van ‘optoeren’ en een ‘hete herfst’. De boeren moeten zich klaarmaken voor actie, geeft woordvoerder Seita van Keimpema aan. ,,Het is noodzakelijk.”

Omgevingswet

Deze dringende oproep komt voort uit de plannen voor de Omgevingswet. Hiermee kan bepaald worden waar een omgeving voor dient. De indeling van de ruimte wordt hiermee makkelijker. Wanneer er plannen zijn voor de bouw van huizen of windmolens, moeten andere zaken daarvoor wijken. Dit zou ook boerderijen kunnen overkomen. ,,Je wordt er gewoon uitgesodemieterd”, stelt Keimpema. ,,Dat we daar verschrikkelijk boos over zijn, daar zou ieder mens zich toch zorgen over maken.”

Duidelijkheid over de Omgevingswet moet er voor het nieuwe jaar zijn. ,,Dat onze overheid dit er nog voor het kerstreces wil doorjagen, dat vind ik absurd”, zegt Van Keimpema. Ook de periode waarin deze plannen worden gemaakt doet Farmers Defence Force de wenkbrauwen fronsen. ,,We zitten midden in een pandemie. Ik heb daar geen enkel begrip voor in deze omstandigheden.” Over concrete plannen wil Van Keimpema nog niets loslaten.

Eigen keurmerk

Farmers Defence Force richt zich op 17 november ook het eigen kwaliteitskeurmerk Farmer Friendly. Hier wil de stichting meer aandacht voor. Het doel hiervan is een betere positie voor Nederlands voedsel. Daarbij hoort ook een betere prijs en meer waarderingen voor de boeren.