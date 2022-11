Fietser overleden na ongeluk in Apeldoorn • Kinderopvang op de boerderij

LIVE WK voetbal | Ecuador vlak na rust naast onmachtig Oranje

Het Nederlands elftal hoopt zich vanavond te verzekeren van een plek in de achtste finales van het WK voetbal. Tegen Ecuador is een overwinning voldoende om de volgende ronde te bereiken. Dankzij een heerlijke treffer van Cody Gakpo was de start van Oranje uitstekend. Volg alle ontwikkelingen in ons liveblog.

18:09