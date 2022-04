Files en volle treinen: de hyperspits komt er weer aan. ‘We boeken nieuwe records’

met video Auto staat niet goed op de rem en rolt bij Dedems­vaart prompt de plomp in

Een auto die het kanaal in rolt en meters verder uit het water wordt getakeld. Bij het Ommerkanaal in Dedemsvaart is vrijdagavond een auto in het water belandt. De bestuurder was al uitgestapt, toen het voertuig er plotseling vandoor ging. ,Ik wilde weer instappen, maar dat lukt nou niet meer.’

