Florius onderzoekt hoe frisse blikken helpen bij het vinden van een nieuw huis

Florius HypothekenGerdie Kruimer (53) woonde vroeger in Apeldoorn en toen ze een baan vond in haar voormalige woonplaats, besloot ze om terug te keren naar die stad. Eén ding wist ze zeker: ze wilde absoluut niet in De Maten wonen. “En precies in die wijk woon ik nu met heel veel plezier!”

Gerdie herinnerde zich De Maten als kaal en ongezellig, maar op advies van de makelaar ging ze toch bij een huis in die buurt kijken. Die frisse blik veranderde alles. En zij is zeker niet de enige, want het aanpassen van de woonwensen is voor maar liefst tweederde van de woningzoekenden de sleutel tot succes. Er wordt met name op een frisse manier gekeken naar locatie, type woning en de mate waarin opgeknapt of verbouwd moet worden. Dat en meer blijkt uit een onderzoek onder een kleine achthonderd huizenkopers in opdracht van Florius.

Veel groener en leuker dan ik me herinnerde

“Ik woonde in Bennekom, in een huis met een postzegeltuintje”, blikt Gerdie terug. “Eerst had ik één hond en daar kwam een stuiterbal van een puppy bij. Daardoor én omdat ik een baan had gevonden in Apeldoorn, besloot ik daar naartoe te verhuizen. Mijn zoektocht richtte zich op woningen met grote tuinen in verschillende wijken, maar zeker niet in De Maten. Dat was een wijk waar ik nooit zou gaan wonen. Toen ik na maanden bezichtigen toch eens in De Maten ging kijken, ontdekte ik dat de buurt veel groener en leuker was dan ik me herinnerde en het huis was helemaal geweldig. Zodra ik binnenstapte, was ik verliefd.”

Positieve extra’s

Het is geen gemakkelijke markt en in de top drie van irritaties staan de hoge huizenprijzen (65 procent), het lage aanbod in de eigen prijsklasse (65 procent) en overbiedingen (59 procent). Ook het kleine aanbod op de gewenste locatie (36 procent) en in de gewenste grootte (32 procent) worden genoemd.

Een frisse blik kan uitkomst bieden bij het vinden van een nieuw huis. Wie de blik verruimt, heeft simpelweg meer te kiezen. Uit het onderzoek van Florius blijkt dat het aanpassen van de woonwensen loont. Voor bijna een derde (32 procent) van de ondervraagden was zoeken op een andere locatie de gouden greep, iets minder dan een kwart (23 procent) koos voor een huis waar nog geklust moest worden en nog eens een kwart (23 procent) voor een ander type woning. In bijna een derde van de gevallen leverde dat compromis ook nog eens onverwacht positieve extra’s op: een nieuwe buurt die veel fijner bleek dan gedacht, de voordelen van wonen in een energiezuinige woning of het genot van verhuizen naar een dorp na jaren in een drukke stad.

Andere blik

“Tijdens mijn zoektocht ben ik me gaan realiseren dat dingen die heel belangrijk lijken, soms helemaal niet zo belangrijk zijn”, vervolgt Gerdie. “Vaak zijn er andere opties waar je geen rekening mee houdt. Een grote tuin stond bovenaan mijn lijstje en de tuin die ik nu heb is relatief klein, maar er is wel een heel groot park in de buurt en ook op de gemeentegronden kunnen de honden heerlijk rennen. Vaak loont het de moeite om eens met een andere blik te kijken. Dan zie je nieuwe dingen die je nooit voor mogelijk had gehouden. En weet je wat nou het leukste is? Het huis is ontzettend fijn, maar het is juist de buurt en de omgeving die het wonen hier zo mooi maken. Ik heb heel veel contact met de buren, er is een winkelcentrumpje vlakbij waar ik alles kan kopen wat ik nodig heb. Heerlijk, toch?”

Over Frisse Blikken

Frisse Blikken van Florius zijn optimistische verhalen in de huidige, krappe woningmarkt. Wat is het geheim van het vinden van een geweldige nieuwe woning? Hoe pasten mensen hun woonwensen aan en wat leverde dat op? Er zijn tal van voorbeelden waar andere woningzoekenden hun voordeel mee kunnen doen. Kijk voor meer inspiratie op de website.