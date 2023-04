Fors minder paasvuren door strengere regels: ‘Stapel papierwerk is hoger dan paasbult zelf’

Er zijn dit jaar fors minder paasvuren in deze regio dan gebruikelijk. In vergelijking met vijf jaar geleden zijn er 26 paasvuren gesneuveld. Door strenge stikstofregels staat de traditie van paasvuren onder druk.

Uit onderzoek van de Stentor blijkt dat er in de 34 gemeenten in het verspreidingsgebied van deze krant beduidend minder paasvuren zijn dan voorheen. Waren er in 2018 nog 146, dit jaar zijn het er 120. Bovendien zijn sommige paasvuren noodgedwongen veel kleiner dan normaal, zoals het bekende paasvuur van Espelo.

Vanwege de stikstofcrisis gelden er strenge eisen. Overijssel heeft 75 organisaties van paasvuren in de buurt van natuurgebieden gevraagd om uit te rekenen hoeveel schadelijke uitstoot er neerslaat in de natuur. Is de uitstoot te hoog, dan mag het paasvuur niet doorgaan.

Traditie onder vuur

De traditie van paasvuren staat al een paar jaar onder druk. Organisaties zoals Stichting Houtrookvrij ageren fel tegen de schadelijke effecten en eisen een verbod. Daar komt de stikstofcrisis nog eens bij, waardoor er voor de ‘paasboakes’ extra strenge regels gelden.

Sommige organisatoren komen hierdoor in problemen en trekken de stekker eruit. Zoals het paasvuur van Wilsum, bij Kampen. ,,De eisen zijn ons boven de pet gegroeid”, zegt organisator Steffen Hofstra. ,,De stapel papierwerk die je moet invullen is inmiddels hoger dan de paasbult zelf.”

In de ogen van Hofstra houdt de overheid mega-vervuilers als Tata Steel de hand boven het hoofd, en worden kleine paasvuren zoals die in Wilsum de nek omgedraaid. ,,Den Haag staat met de rug naar de regio toe. Het is niet voor niets dat er hier bij de verkiezingen een veldslag plaatsvond onder de gevestigde partijen. Het gedoe over paasvuren staat symbool voor die kloof.”

Volledig scherm Vrijwilligers bouwen het paasvuur van Espelo, dat dit jaar de helft kleiner is dan gebruikelijk. © ANP

Verandering verwacht

Toch is volgens Irene Stengs, bijzonder hoogleraar antropologie van ritueel en populaire cultuur aan de Vrije Universiteit Amsterdam, niet te verwachten dat paasvuren op de lange termijn kopje onder gaan. Wel verwacht ze verandering. ,,De tijdgeest is relevant en heeft invloed. Het is goed mogelijk dat paasvuren in de toekomst weer kleinschaliger worden, net als vroeger. Meer een activiteit voor de lokale gemeenschap dan een trekpleister voor het grote publiek.”

De meeste paasvuren worden zondagavond aangestoken.

