Gedenkplek voor kankerpatiënten vernield • Lichaam gevonden in water in Heerde

De Stentor Nieuws UpdateDagelijks praten we je bij over het nieuws uit onze regio en daarbuiten. Met vandaag: de gedenkplek voor kankerpatiënten in het Wilhelminabos in Dronten is vernield en een levenloos lichaam is vanmorgen in het water gevonden langs de Kanaaldijk in Heerde.