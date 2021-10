Gedragspsycholoog: ‘We volgen nieuwe coronaregels alleen als we het nut ervan inzien’

update Fietser die brand meldt op Overstegen, gaat er bij het horen van de sirenes vandoor: ‘Ben woest’

DOETINCHEM - Een taxibus is in de nacht van vrijdag op zaterdag uitgebrand aan de Houtsmastraat in de Doetinchemse wijk Overstegen. De fietser, die de brand meldde, ging ervandoor toen hij de sirenes hoorde. Naar hem is de politie op zoek.

10:47