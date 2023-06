Geen nieuwe windmolens, kerncentrale een optie en lobbyen tegen wolf: dit zijn de plannen van coalitie in Gelderland

FIFA gaat WK-duels vrouwen streamen bij uitblijven tv-ak­koord met grote Europese landen

De wedstrijden van het WK voetbal voor vrouwen zijn in Duitsland, Engeland, Italië, Spanje en Frankrijk mogelijk alleen via internet te bekijken. Volgens de FIFA is er een maand voor het evenement nog geen akkoord bereikt met de omroepen uit de vijf belangrijkste Europese voetballanden over de uitzendrechten. ,,Onze voorkeur heeft nog steeds televisie, maar anders kunnen we de duels ook streamen via ons eigen platform”, laat een FIFA-woordvoerster weten.