Geen nieuws kunnen volgen? Met dit overzicht ben je snel op de hoogte

Cijfers over coronadoden leidden vandaag tot verwarring. Uiteindelijk bleek dat veroorzaakt doordat de GGD ineens aantallen in omloop bracht, zonder een duidelijk inzicht in de waarde en totstandkoming. De GGD maakte een ‘administratieve inhaalslag’, waardoor er opeens veel meer doden in de cijfers verschenen. Dat ging echter om mensen die in het afgelopen half jaar overleden waren.

Zwoegen, zweten en zwieren. Het is hard werken voor de 13.000 deelnemers aan de Mud Masters Biddinghuizen dit weekend. Volgens de organisatie en de deelnemers kon het jaarlijkse sportfestijn waarbij water en modder een hoofdrol vervullen in corona-tijd plaatsvinden. Daarvoor werden allerlei maatregelen genomen. Bekijk de foto's en video's en oordeel zelf.

Da's een beste tomaat! Hij ging voor zijn giga-pompoen, maar kwam terug met een prijs voor zijn tomaat. Gerjan Puttenstein ging met zijn 500 kilo wegende pompoen naar het jaarlijkse Giant Vegetable Championship in Utrecht. Maar die inzending bleek in gewicht tekort te komen. Troost: Hij werd wel Nederlands Kampioen met een tomaat, van bijna drie kilo.

Testmateriaal onderweg naar Duitsland is kwijtgeraakt. Van 100 mensen uit Gelderland, die getest waren op corona zijn de vervelende stokjes die mijlenver in neus en keel gestoken worden verdwenen. Het betekent dat als ze willen weten of ze al dan niet corona hebben ze zich opnieuw moeten melden.

De roep om sneller op corona te testen, zwelt aan vanuit het bedrijfsleven, merkt werkgeversorganisatie VNO-NCW Midden, die actief is in Overijssel, Gelderland en Flevoland. Vooral in sectoren waar mensen met de handen werken, is de nood hoog, omdat die niet vanuit huis kunnen werken. Maar er lijkt een oplossing in aantocht.

Wonen in een flat kan een genot zijn, maar er zijn ook duidelijk nadelen. Bijvoorbeeld als er brand uitbreekt, dan vormen de liftschachten vaak een grote schoorsteen, waardoor het moeilijker is om te ontsnappen in geval van nood. Bewoners van een flat in Apeldoorn ondervonden dat vannacht bij een brand in een kelderbox, waardoor ontruiming noodzaak was.

Drie uur aan tafel met Jaap Haanstra (62) en Jan Cees Vogelaar (58). Dat is lachen, af en toe een stemverheffing, veel koffie en gevulde koeken. Deze mannen hebben duidelijke plannen voor de boerenorganisatie LTO: ‘Schouten is een schat, maar straks geen minister van Landbouw meer’.

Ratten vind je wel vaker in het riool. Maar van deze omvang? In Mexico-Stad zullen ze wel eerst geschrokken zijn toen ze een rat van een monsterlijke proportie vonden in het rioleringssysteem. Het dier zorgde voor een gigantische verstopping, waardoor een overstroming ontstond. Nu maar uitzoeken wie zich op deze manier ontdaan heeft van zijn knuffeldier.

