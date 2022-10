Geen winterzwemmen door hoge gasprijs in Deventer • Noodopvang voor 1500 vluchtelingen bij Walibi bijna klaar

Hardleerse bestuurder vernielt eigen auto nadat politie in Lelystad deze in beslag neemt

Een verlopen verzekering en een geschorst kenteken was voor de politie in Lelystad reden genoeg om een auto op de Larserweg even aan de kant te halen. Na een controle bleek dat de bestuurder hier al drie keer eerder een bekeuring voor had gehad. De auto is daarom in beslag genomen alleen daar was de man, maar ook zijn bijrijder, het niet mee eens.

13:56