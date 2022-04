Gekkenhuis! Lingerie scoren voor prikkie bij fabrieksverkoop Hunkemöller

Het is ieder jaar weer een gekkenhuis tijdens de Hunkemöller Factory Sale. Die begint donderdag om 09.30 uur. Duizenden vrouwen staan - soms urenlang - in de rij om te kunnen snuffelen tussen de bh’s, slips, nachtjaponnen, sportkleding en andere artikelen. Niet voor niets, want de prijzen beginnen bij 1 euro.

Er is een risico: passen is niet mogelijk. Ook kun je artikelen niet terugbrengen. Het is dus belangrijk dat je vooraf weet wat je maat is. De toegang is 3,50 euro.