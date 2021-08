Gelderland trekt ten strijde tegen jachtverbod, boeren: ‘Dit is een heel slechte timing’

VIDEO De Jonge over drukte voetbalsta­di­ons: ‘Staantri­bu­nes dicht, hossen op een kluitje moet klaar zijn’

17:02 Het ging iets beter met de naleving van coronaregels in voetbalstadions maar nog altijd is het in sommige vakken te druk. Daarom moeten staantribunes dicht, ook moeten seizoenkaarthouders beter verspreid worden. Burgemeesters gaan morgen in overleg met de profclubs in hun regio. ‘Dat hossen op een kluitje moet afgelopen zijn'.