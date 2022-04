Gelders uitgaanscentrum ontruimd, tot verdriet van velen: ‘Het is bizar hoeveel herinneringen hier liggen’

Uitgaanscentrum De Linde aan de Cranenburgsestraat in Groesbeek is ontruimd. De leegte op de plek waar eerder de lichtbak van de dancing hing, laat zien dat het écht over en uit is.