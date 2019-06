Gemist? Aanhouding in moordzaak Halil Erol en inval vanwege mestfraude in Oldebroek

Tijdlijn Ex-tbs’er Matthias M. (42) opgepakt voor gruwel­moord op Halil Erol uit Steenwijk

16:37 De verdachte die vanochtend in Meppel is aangehouden op verdenking van betrokkenheid bij de moord op Halil Erol uit Steenwijk, blijkt ex-tbs’er Matthias M. (42) te zijn. De man werd in 1998 veroordeeld tot tbs omdat hij een jaar eerder in het Friese Noordwolde een jonge vrouw verkrachtte en doodde.