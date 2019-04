Gemist? Aanhouding na ongeluk Ermelose (22) en verbod op paasvuren

Belg (67) dood aangetrof­fen op bed in Thailand: slachtof­fer zwaar toegeta­keld

20:42 In Thailand is een Belgische man (67) vermoord teruggevonden in zijn slaapkamer. Dat melden Thaise media. De politie vond hem halfnaakt op het bed. Het slachtoffer was extreem toegetakeld. De politie omschrijft wat ze aantroffen als ‘horror’.