Gemist? Aanhoudingen na familieruzie in Deventer en fanatieke treinen-graffitispuiter gepakt

Boerenactie bij Albert Heijn in Zwolle - Albert Heijn-filialen in onze regio zitten vrijdag met leeg rakende schappen. Door de boerenactie bij het distributiecentrum van AH in Zwolle kunnen 230 winkels niet worden bevoorraad. Het treft vooral de dagverse en gekoelde producten.

Drie arrestaties na heftige ruzie in Deventer - De politie heeft donderdagavond drie mannen van 26, 33 en 36 jaar oud opgepakt omdat een familieruzie uit de hand gelopen was op de Tabakswal in Deventer. Bij de vechtpartij zou een vuurwapen gebruikt zijn, meldden omwonenden, maar de politie heeft geen vuurwapen aangetroffen.

Pleidooi in Deventer voor standbeeld - Over de hele wereld liggen standbeelden onder vuur vanwege racisme. Sommigen worden zelfs neergehaald. Maar historicus Wim Berkelaar wil in het licht van de discussie in Deventer juist een standbeeld oprichten. Voor Wolter Robert baron Van Hoëvell. Hij had met een schokkend boek over de slavernij in Suriname een belangrijke stem in de afschaffing ervan.