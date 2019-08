Gemist? Aantal daklozen verdubbeld en 17 ‘geldezels’ opgepakt in Apeldoorn

Ben je er niet aan toegekomen om al het regionale nieuws te volgen? Dit was het nieuws van vrijdag 23 augustus.

Pleidooi voor krimpen veestapel - Het nagenoeg opheffen van de veestapel als bijdrage voor het oplossen van het klimaatprobleem. Je zou denken dat dit idee uit de hoek van milieuactivisten komt. Niets is minder waar. Het zijn drie veehouders - onder wie Annette Harberink uit Diepenveen - die veel los maken met dit voorstel.

Aantal daklozen verdubbeld - Het aantal daklozen in Nederland is in tien jaar tijd verdubbeld: van nog geen 18.000 in 2009 naar bijna 40.000 mensen. Opvanginstanties slaan alarm: ,,Steeds meer mensen lopen risico’s: iedereen kan dakloos worden.’’

PEC-topscorer aller tijden overleden - Leo Koopman (1935-2019) is in zijn woonplaats Raalte overleden. Onder voetballiefhebbers in de regio is hij vooral bekend geworden vanwege zijn enorme scoringsdrift. Tussen 1957 en 1966 zorgde hij voor liefst 124 doelpunten namens PEC Zwolle in de tweede divisie. Hij is daarmee de Zwolse clubtopscorer aller tijden.

Nationaal hitteplan dit weekend - Het RIVM lanceert vanaf morgen weer een nationaal hitteplan. Een regionale hittegolf in het zuidoosten van het land lijkt vrijwel onvermijdelijk, meldt Weerplaza. Ook is er een reële kans op de tweede landelijke hittegolf. Maar niet gevreesd: zo heet als eind juli gaat het niet meer worden.

‘Geldezels’ opgepakt in Apeldoorn - De politie heeft deze week zeventien personen uit Apeldoorn en omgeving aangehouden voor fraude via WhatsApp. De verdachte personen zouden hun rekening ter beschikking hebben gesteld aan criminelen die zich voordeden als bekenden van slachtoffers en dan vroegen om geld over te maken.

Premium-verhaal van de dag