Gemist? Achtervolging eindigt in akker en politiemacht sluit centrum Steenwijk af

Schietpartij Steenwijk - In de nacht van vrijdag op zaterdag heeft er een schietpartij plaatsgevonden in Steenwijk. Bij die schietpartij, waarschijnlijk op de Oosterstraat in de binnenstad, is een 27-jarige inwoner van Zwolle aan zijn benen gewond geraakt. De man is na behandeling in het ziekenhuis aangehouden voor betrokkenheid bij het incident. Uren na dit incident sloot de politie de binnenstad af en viel een arrestatieteam een pand binnen, doch zonder daar iemand aan te houden. Later op de dag kon er nog wel een verdachte gearresteerd worden.

Zorgorganisaties willen regie in openen tehuizen - Weglopende ouderen en familie die dierbaren ophalen uit de verzorgingstehuizen. De lockdown voor ouderen is volgens een aantal zorgorganisaties in IJsselland schrijnend. Zij zijn uiterst kritisch op de pilot die nu loopt waarbij slechts 26 tehuizen open mogen voor bezoek en willen dat zelf kunnen bepalen.

‘Meneer, uw huis staat in brand’ - Ze waren lekker aan het rondfietsen toen ze langs de Heerderweg in Epe ineens vlammen uit een rieten kap zagen slaan. Diederik (16) en David (17) bedachten zich geen moment en belden aan: ‘Meneer, uw huis staat in brand.’ Vervolgens maakten ze de slapende vrouw en een kleindochter wakker en hielpen met de eerst bluswerkzaamheden.,,We stonden allebei te trillen.’’

Wilde achtervolging eindigt in akker - Nadat de bestuurder van een Volkswagen Polo op een rotonde in Kuinre op een Tesla was gebotst ging hij er in wilde vaart vandoor. Daarbij had hij niet gerekend op motorrijder Paul Wagenaar, die verderop stond te tanken, en die de achtervolging inzette. Zijn werk werd later overgenomen door de politie, die de bestuurder van de Polo na een wilde achtervolging met verschillende ‘bijna-botsingen’ met andere weggebruikers uiteindelijk in een akker bij Luttelgeest wist aan te houden.

Buurman waarschuwt bij brand in Deventer - Een woning in de binnenstad van Deventer is zaterdagmiddag getroffen door een grote brand. Aan de Treurnietsgang kwam veel zwarte rook uit een appartement en hulpdiensten waren massaal aanwezig om de brand onder controle te krijgen. Dankzij een alerte buurman werden de bewoners en 112 snel gewaarschuwd.

Premium-verhaal van de dag