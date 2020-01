Gemist? Agent reed zonder zwaailicht fietsers aan in Apeldoorn en slachtoffer schietpartij voelde zich veilig

Zwolse buurt Kamperpoort leek vrijstaat - Buurtbewoners in de Zwolse wijk Kamperpoort schetsen een ontluisterend beeld van de dinsdagavond doodgeschoten Henk W. en zijn vriend Mario R. Het tweetal - beiden verdacht van grootschalige wapen- en drugshandel - leek zich in het wijkje onaantastbaar te voelen.

Vermiste vrouw (70) na grote zoekactie terecht - Dankzij een grote zoekactie is een 70-jarige vrouw, die sinds afgelopen nacht vermist was in Deventer, vandaag weer gevonden. Ze vertrok vanaf een woon-zorgcentrum, maar keerde niet meer terug. De politie maakte zich zorgen en zette Burgernet en een helikopter in.

Overleden persoon gevonden bij Lochem - In het Twentekanaal in Lochem is vanochtend een overleden persoon gevonden. De hulpdiensten werden ingeschakeld nadat iemand het lichaam in het water zag liggen.

Deventer gezin verhuist na dubbele vuurwerkaanslag - Het Deventer gezin dat vorige week slachtoffer werd van een dubbele vuurwerkaanslag op hun woning aan de Hungerstraat, gaat definitief verhuizen. Dat meldt een gezinslid. Dat noemt de aanslagen onmenselijk. ,,Zelfs een dier zou zoiets niet doen. Ze willen een van ons dood hebben.”

Politie-auto reed zonder sirenes bij aanrijding - De politie-auto die donderdagavond betrokken was bij een ongeval in Apeldoorn reed zonder sirenes en zwaailichten. Dat bevestigt politiewoordvoerder Jennifer Schoorlemmer. Bij het ongeval op de kruising van de Prins Willem-Alexanderlaan met de Koning Stadhouderlaan raakten rond 18.15 uur een man (62) en twee meisjes (6 en 4) die op de fiets zaten gewond.

