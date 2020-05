Gemist? Angst voor drugslabs snoert buurt de mond en politie bedolven onder klachten over jeugd

LIVE | Reizigers Engeland vanaf 8 juni 2 weken in quarantai­ne, Frankrijk reageert

22:00 De Nederlandse bevolking slaagt er steeds minder goed in de anderhalve meter afstand te bewaren. Het aantal mensen dat zegt dat ‘anderen zelden of nooit binnen een straal van anderhalve meter komen’ is flink afgenomen. En dat terwijl veel mensen nu nog vakantie hebben. Het RIVM meldde vandaag 13 nieuwe sterfgevallen 9 nieuwe ziekenhuisopnames. Volgens de WHO is Zuid-Amerika het nieuwe epicentrum van het coronavirus met Brazilië als zwaarst getroffen land. Ook vandaag houden we je in ons liveblog op de hoogte van het laatste coronanieuws. Het liveblog van de afgelopen dagen lees je hier terug.