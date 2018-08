Gemist? Apeldoorns zilver, brandstichtingen in Zwolle

- Henk de Jong - De Graafschap-trainer Henk de Jong heeft de spectaculaire zege tegen Feyenoord opgedragen aan Gerben Eskes. De Zutphenaar kwam deze week om het leven bij een verkeersongeluk in El Salvador.

- Brandjes Zwolle - De brandweer is tot tweemaal toe uitgerukt naar de Zwolse wijk Dieze. In twee leegstaande flats werden brandjes gesticht. De woningcorporatie ging gelijk over tot actie en sloot de flats hermetisch af.

- Zilver - Marije van Hunenstijn uit Apeldoorn won zilver op de EK atletiek in Berlijn. Dit deed ze met Dafne Schippers, Jamile Samuel en Naomi Sedney op de 4x100 meter.

- Parachutesprong - De 88-jarige Tanneke deed een parachutesprong op vliegveld Teuge. Dit deed ze samen met haar dochter en kleinzoon.

- Fietstunnel PEC Zwolle - De Zwolse wethouder Dogger wil onderzoeken of er aanleiding is 'of kan komen' om maatregelen te treffen in de Vondeltunnel, vlakbij het stadion van PEC Zwolle. Een fietser raakte vrijdagavond na de wedstrijd van PEC Zwolle in de tunnel zwaargewond.

- Hardleerse automobilist - Een Spijkenissenaar onder invloed kreeg in Biddinghuizen een rijverbod. Korte tijd later veroorzaakte de man een eenzijdig auto-ongeluk in Zeewolde.

