Gemist? Autobedrijf gedupeerd door gijzelsoftware en Moluks protest tegen besluit

Gijzelsoftware ontregelt bedrijf - Het klantenbestand, facturen, vrije dagen van personeel en agenda-afspraken. Alles is kwijt bij autobedrijf Schoolderman uit Zutphen. Het autobedrijf is aangevallen met gijzelsoftware.

Dreiging met rechtszaak - De RMS-regering overweegt juridische stappen nu ze op 25 april niet welkom is in Theater Orpheus in Apeldoorn voor de jaarlijkse rms-herdenking. Op die dag wordt het uitroepen van de Republiek Maluku Selatan (RMS) in 1950 gevierd.

Kadaverboerderij was bekend - De instanties werden meerdere keren gewaarschuwd voor de slechte situatie op het boerenerf in Leuvenheim, maar grepen niet in. Maandag vond de politie er tientallen dode beesten.

Premium-verhaal van de dag