Gemist? Automobilist ‘kegelt’ auto's door straat op Urk en GGD verhoogt corona-testcapaciteit door vakanties

Klusser valt met steiger en al om in Deventer en gaat in zorgwekken­de toestand naar het ziekenhuis

17:44 Een klusser in Deventer is zo onfortuinlijk van een steiger gevallen dat hij volgens een agent ter plaatse 'onder zorgelijke omstandigheden’ naar het ziekenhuis moest worden overgebracht. Dat gebeurde in een ambulance en niet met de traumahelikopter, die ook naar de plek van het ongeluk kwam.